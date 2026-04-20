◇パ・リーグオリックス2―1ソフトバンク（2026年4月19日みずほペイペイ）オリックスの椋木が24年9月21日の日本ハム戦以来となるプロ4勝目をマークした。森友の一発で同点に追いついた直後の8回に登板して周東、近藤、栗原の上位打線を3者凡退に。「（白星は）野手頼みですけど、内容のいい投球ができたので良かった」これで今季は開幕から8試合連続無失点。セットアッパーとして格別な存在感を示す5年目右腕は「追いつ