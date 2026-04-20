◇セ・リーグ中日5―7阪神（2026年4月19日甲子園）18日の阪神5回戦（甲子園）で頭部を負傷し救急搬送された中日の福永裕基内野手（29）が19日、出場選手登録を抹消された。脳振とう特例措置の対象選手となり、代わってブライトが登録された。福永は前日の3回守備で打者・佐藤輝の三塁ファウルゾーンへの飛球を追いかけてカメラマン席へ頭から落下。救急車で病院へ運ばれ検査を受けていた。井上監督は「脳に異常がない