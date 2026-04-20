◇セ・リーグ広島0―2DeNA（2026年4月19日マツダ）広島の秋山が、広島県に住むひとり親家庭の親子10組26人をDeNA戦に招待し、試合前に交流した。西武時代の15年から続ける社会貢献活動で、年に4回実施する中の1回目。「マツダスタジアムに初めて来る方もいる。それはチームのためになるし、もう一度行きたいと思われるようなプレーを見せたいという、僕自身のモチベーションにもなる」と語った。この日は「5番・左翼」で