◇柔道皇后杯全日本女子選手権（2026年4月19日横浜武道館）体重無差別で日本一を争う大会は、渡辺聖子（26＝警視庁）が初出場初優勝を果たした。63キロ級選手の制覇は、86年の第1回大会を制した61キロ級（現63キロ級）の八戸かおり以来、40年ぶり2人目となる史上最軽量級記録。今後は主戦場階級で28年ロサンゼルス五輪出場を目指すことを明言した。果敢に奥襟をつかむ攻撃的な柔道で渡辺が頂点に立った。決勝は78キロ超級