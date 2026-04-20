◇パ・リーグオリックス2―1ソフトバンク（2026年4月19日みずほペイペイ）オリックスは19日、ソフトバンク戦（みずほペイペイ）に2―1で逆転勝利し、2カード連続の勝ち越しを決めた。1点劣勢の8回に先頭の森友哉捕手（30）が、右中間へ令和NPB通算8888号となる同点の1号ソロ。8月8日生まれの背番号4がチームの17イニングぶり得点をメモリアル弾で刻み、終盤の勝ち越し劇を呼び込んだ。リーグ2位だった楽天が敗れたため、2