◇セ・リーグ中日5―7阪神（2026年4月19日甲子園）中日は球団創設90周年の節目に、球団史上初となる阪神戦開幕6連敗を喫した。石伊の令和NPB通算8887号となる1号2ランなどで5得点したが、高橋宏が5回1/3を自己ワーストタイの6失点と精彩を欠き「あれだけ点を取ってもらったのに…」と肩を落とした。リーグ最多9度目の逆転負けで今季2度目の4連敗、同ワーストを更新する借金11に膨らんだ。井上監督は「特別に阪神だけに、