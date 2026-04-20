©ABCテレビ 4月20日（月）放送「なるみ・岡村の過ぎるTV」のスペシャルゲストに、岡村隆史とご飯に行くこともあるという声優で俳優の宮野真守と、WEST.の神山智洋が登場！ ふたりをスタジオに迎えておくる最初の企画は「ミステリー過ぎる大阪神コスパグルメ大調査」。物価高のご時世なのに、なぜこんなに安いのか？コストパフォーマンスが神過ぎるグルメを紹介し、激安の謎に迫る。 １軒目は、大阪・守口に