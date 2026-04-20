◇セ・リーグ広島0―2DeNA（2026年4月19日マツダ）広島・床田が今季最長の8回を6安打2失点に抑えながら、打線の援護なく2敗目を喫した。3回の先頭・勝又の右越え二塁打から犠飛で先制点を献上すると、6回にも先頭・ヒュンメルの中前打から2点目を失い「先頭打者を出した回は、ほぼほぼ（失）点になっている。粘り切れずという感じ。相手投手もいいので、先に点を取られたらきつい」と反省した。初の開幕投手を務めながら