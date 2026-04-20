◇セ・リーグ広島0―2DeNA（2026年4月19日マツダ）広島のドラフト1位・平川蓮外野手（22）が19日、DeNA戦（マツダ）で復帰即「1番・右翼」で先発出場。持ち味の積極打法を貫き、初のマルチ安打を記録した。チームは今季3度目の3連敗で同最多の借金5。苦境の中、期待の新人が今後へ光をともす内容を見せ、再出発を切った。19日ぶりの1軍舞台で平川は、持ち味全開のフルスイングで“全快”を印象づけた。初回先頭で石田裕