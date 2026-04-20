俳優の柴咲コウが19日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（後10・15）に「リモートインタビュアー」のコーナーにゲスト出演。食にこだわるようになったきっかけは母の死だったと明かした。柴咲は、オーガニックコットンを使用したアパレルや、自然食品を扱う会社を立ち上げるなどし、環境問題の発信。2018年には環境特別広報大使ににも任命された。シンガー・ソングライターの山本彩から「食にもこだわられているなと思うんです