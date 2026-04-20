■MLBロッキーズードジャース（日本時間20日、クアーズ・フィールド）ドジャースの大谷翔平（31）は敵地でのロッキーズ戦に“1番・DH”で先発出場。3回の第2打席、1死一塁のチャンスで、右中間を破るタイムリーツーベースを放ち、先発の佐々木朗希（24）に貴重な追加点をプレゼントした。さらに連続試合出塁の日本人最多記録を「51」に更新し、球団歴代単独3位となった。ドジャースは3回に1点を先制すると、1死一塁の場面で大谷