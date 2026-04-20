ブンデスリーガ 25/26の第30節 ボルシアＭＧとマインツの試合が、4月20日02:30にボルシア・パルクにて行われた。 ボルシアＭＧはハリス・タバコビッチ（FW）、ケビン・シュテーガー（MF）、ウーゴ・ボーリン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマインツは佐野 海舟（MF）、シェラルド・ベッカー（FW）、フィリップ・ティーツ（FW）らが先発に名