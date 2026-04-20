◇東京六大学野球第2週第2日早大2―2東大（2026年4月19日神宮）2回戦2試合が行われ、2季ぶりの優勝を目指す早大は2―2で東大と引き分けた。昨夏のU18高校日本代表で主将を務めた横浜（神奈川）出身の1番・阿部葉太外野手（1年）はリーグ初安打をマークした。1年生で早大のトップバッターを担う阿部が、勝負どころで打席に立った。同点の9回2死二、三塁。一打勝ち越しの好機だったが、申告敬遠で勝負を避けられた。後続が