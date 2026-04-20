4月20日（月）の交通取締情報 ＜午前＞県道・・・熊本市西区花園（スピード違反）県道・・・菊池市泗水町（スピード違反）県道・・・阿蘇郡南阿蘇村河陰（スピード違反）国道218・・・上益城郡山都町牧野（スピード違反）県道・・・球磨郡山江村山田（スピード違反） ＜午後＞午後の交通取締情報はありません。 ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。 ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不