現預金をため込む守りの経営が日本経済の課題と指摘されながら、一向に改まらない。新たに策定される企業統治指針を踏まえ、資金を成長への投資に振り向けていくべきだ。金融庁と東京証券取引所が定める企業統治指針は、上場企業に対し、企業価値の向上を求める行動原則と言える。守らない場合は投資家に説明する必要があるため、実質的な拘束力を持っている。安倍政権の下で、成長戦略の柱として２０１５年に初めて策定され