共産党の一党支配下にあるベトナムで、新体制が発足した。最高指導者に権力を集中させる異例の人事で、社会の抑圧や対中傾斜が強まらないか注視する必要がある。ベトナム国会は、最高指導者のトー・ラム共産党書記長が国家主席を兼務する人事を承認した。ベトナムではこれまで党序列２位の指導者が国家主席を務め、外交も行ってきた。過去には前任者の死去に伴って両ポストを一時的に兼務する例はあったが、今回はそうしたケ