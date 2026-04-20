卓球女子で五輪2大会連続メダリストの福原愛さん（37）が、19日までに自身の公式サイトで出産したことを発表した。母子ともに健康。福原さんは「今後も卓球を通して社会に貢献できますよう、より一層精進してまいる所存でございます」とつづった。夫は年下の知人男性で、共に再婚となる。福原さんを巡っては、2016年に卓球五輪元台湾代表の江宏傑さんと国際結婚し2人の子供を授かった。だが21年に福原さんは台湾から単身帰国し