脳死者から提供された心臓の移植で、余命１か月と予測される患者を最優先にする新基準が初めて適用されたことが関係者への取材でわかった。東京大病院で１２日、補助人工心臓が使えない４０歳代の女性に１例目の手術が行われた。女性は術後、「（血行が良くなり）体が熱く、心臓の鼓動を強く感じる」と語り、臓器提供者に感謝したという。心臓移植を受ける患者の選定は従来、待機期間の長い患者が候補の上位にくる基準で運用さ