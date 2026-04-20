◇東京六大学野球第2週第2日東大2―2早大（2026年4月19日神宮）東大は初回と3回に荒井慶が適時打を放ち、22年春以来に早大と引き分けた。6回に追いつかれたが、4番打者は「球筋とかのイメージはかなりできていた。対策してきたことができた」と胸を張った。昨年から神宮で計測されたデータを基に、VRゴーグルを装着して相手投手の球筋を「予習」する練習にチームで取り組んできた。打線は今季初対戦の宮城から5安打を