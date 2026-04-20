厚生労働省は、大規模災害時に介護や障害、保育などの専門職で作る「災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ（ディーワット））」を早期に被災地に送る体制を整える。現在は都道府県ごとに管理されている登録者名簿を、一元管理するオンラインシステムを構築。派遣の調整にかかる期間を短縮し、災害関連死の減少につなげる。２０２７年度の稼働を目指す。２４年の能登半島地震で、ＤＷＡＴが金沢市の避難所で高齢者らの支援活動を始めた