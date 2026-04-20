◇東京六大学野球第2週第2日立大4―11法大（2026年4月19日神宮）立大は投手陣が2回から5回まで毎回失点するなど11安打11失点で開幕4連敗を喫した。開幕から4試合連続2桁失点は08年春、22年春の東大に並ぶリーグワーストタイ記録。木村泰雄監督は「打たれるのはしょうがないけれど四球が大量失点につながっている」と9四死球に顔を曇らせた。5月2日からの明大戦に向けて「ピッチャーの再編もちょっと考えたいと思いま