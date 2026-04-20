野生メダカ（右下の一番下）と観賞メダカ。左下は「オロチ」色とりどりのメダカはみんな“瀬戸内生まれ”―？主に国内各地で流通する「観賞メダカ」について、大規模ゲノム（全遺伝情報）解析を実施したところ、いずれも瀬戸内海沿岸を中心とする野生メダカに由来する可能性があるとの研究成果を、広島大などのチームが20日までに国際学術誌に発表した。チームによると、数百品種ある観賞メダカのうち、ひれの長さや目の大き