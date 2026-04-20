日本維新の会の吉村洋文代表（大阪府知事）は１９日、大阪市内で読売新聞のインタビューに応じ、３度目の「大阪都構想」の住民投票について、来年春の統一地方選との同日実施も含めて検討する考えを示した。同日実施のメリットについては、選挙費用の抑制や投票率アップを挙げた。自身の進退については、「決まっていない」と述べた。吉村氏は２月に投開票された大阪府知事・大阪市長のダブル選で勝利したことを受け、知事の任