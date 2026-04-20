卓球女子で五輪２大会連続団体メダリストの福原愛さん（３７）が、１９日までに自身の公式サイトで出産を報告した。「このたび、無事に出産いたしましたことをご報告申し上げます。おかげさまで母子ともに健康で穏やかに過ごしております。今後も卓球を通して社会に貢献できますよう、より一層精進してまいる所存でございます。引き続き温かいご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」とつづった。福原さんは２０１