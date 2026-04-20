◇東京六大学野球第2週第2日法大11―4立大（2026年4月19日神宮）前日は左中間に特大アーチを放り込んだ法大の5番・井上和のバットから再び快音が響いた。9―2の8回1死一塁から右越え2号2ラン。昨秋はリーグトップタイの4本塁打を放った左の長距離砲は「ずっとインコースを攻められていて三振していたので、高めの真っすぐを打てて良かった」と振り返った。大島公一監督は「広角に飛ぶのが特長。もっともっと成長しても