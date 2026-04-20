◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト３―１巨人（１９日・神宮）巨人が首位ヤクルトに破れ、１２年以来１４年ぶりに開幕から２カード連続負け越しを喫した。先発の井上温大投手（２４）は３回まで無安打投球を見せたが、１点リードの４回に主砲オスナに逆転３ランを被弾。打線もヤクルトのルーキー・増居を捉え切れずプロ初勝利を献上した。今季ここまで、相手先発が左腕の試合は３勝６敗と分が悪い数字となっているだけに、対策は急