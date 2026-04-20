１９日の福島４Ｒ・３歳未勝利（ダート１７００メートル）で、小林美駒騎手（２１）＝写真、美浦・鈴木伸厩舎＝がアラクランに騎乗し押し切り勝ちで今年の１１勝目。１Ｒ（ヨドノティアラ）、２Ｒ（ベルソテイラ）に続き、騎乗機会３連勝を達成した。ＪＲＡの女性騎手では藤田菜七子さん（引退）が、１９年１０月５日に新潟７〜９Ｒでマークした記録に並んだ。初コンビのアラクランを２番手から勝利に導いた小林美は「小回りに