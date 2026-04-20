◆第２３回福島牝馬Ｓ・Ｇ３（４月１９日、福島競馬場・芝１８００ｍ−トル、良）第２３回福島牝馬Ｓ・Ｇ３が１９日、福島競馬場の芝１８００メートルで争われ、９番人気のコガネノソラが２４年クイーンＳ以来となる２度目の重賞制覇。管理する菊沢調教師と騎乗した菊沢一樹騎手は、１９年七夕賞以来となる２度目の父子重賞制覇を飾った。コガネノソラは４角手前で満を持して大外へと持ち出される。芦毛の馬体を躍動させてパワ