大相撲の雷（いかづち）親方（元小結・垣添）の長男、埼玉栄高相撲部出身の垣添玄空（はるく、１８）が１９日、雷部屋に入門することが発表された。東京・墨田区の部屋で、師匠同席で会見。父のしこ名「垣添」を継承して、父超えを掲げた。部屋のおかみさんで、母・栄美さん（４４）は日大時代を含め女子相撲で３度の日本一に輝いた。“最強のＤＮＡ”を持つ有望株は、夏場所（５月１０日初日、東京・両国国技館）の初土俵を目指