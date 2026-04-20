▽第３３節 ブライトン２（１―１１―１）トットナム 点【ブ】三笘、ルター【ト】ポロ、シモンズブライトンの日本代表ＭＦ三笘薫はトットナム戦で前半２０分から出場し、０―１の同アディショナルタイムに今季３点目を決めた。「ＢＩＧ６」と呼ばれるプレミアリーグの強豪６クラブ（マンチェスターＣ、マンチェスターＵ、チェルシー、アーセナル、リバプール、トットナム）の全てからゴールを記録した初の日本人選手となった。後