日本テレビが全国ネットで地上波生中継する２８日の巨人―広島戦（東京ドーム）に昨年限りで現役を引退した長野久義氏（４１）＝現巨人編成本部参与＝が「ゲストコメンタリー」として出演することが決定した。両軍のＯＢの長野氏は現役引退後、初の野球中継出演となる。中継の解説には高橋由伸氏（スポーツ報知評論家）、「ＤＲＡＭＡＴＩＣＢＡＳＥＢＡＬＬプレゼンター」として元ＫＡＴ―ＴＵＮで俳優の亀梨和也も出演する