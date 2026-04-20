日本テレビが２８日の巨人―広島戦（東京ドーム）を全国ネットで地上波生中継（後７・００〜同９・００）する。中継では、投球や打球の軌道、選手の動きなど、ＮＰＢ提供のＤＭＰ（データ・マネージメント・プラットホーム）に集約されたトラッキングデータを活用し、「ボリュメトリックビデオ（自由視点映像）」の中継映像上に、打球の角度・速度・飛距離などをＣＧ化。この「新グラフィック」が中継で初めて採用される。「新