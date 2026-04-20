◆女子プロゴルフツアー ▽ＫＫＴ杯バンテリンレディス 最終日 （１９日、熊本・熊本空港ＣＣ、賞金総額１億円＝優勝１８００万円、観衆３１６７）高橋彩華（２７）＝サーフビバレッジ＝が、ともに首位から出た鈴木愛（３１）＝セールスフォース＝との一騎打ちを制し、２週前のヤマハレディースに続く今季２勝目、通算４勝目を挙げた。５バーディー、１ボギーの６８で回り、大会記録に並ぶ通算１４アンダーで鈴木を１打差で