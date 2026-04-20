◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神７―５中日（１９日・甲子園）中日は阪神に開幕から６戦全敗で借金が今季ワーストの１１に膨らんだ。先発・高橋宏斗が６回途中６失点で３敗目。スポーツ報知評論家の金村義明氏は昨季のリーグ王者に歯が立たない現状を分析した。＊＊＊高橋宏は打たれるべくして打たれた。左肩が早く開くフォームは、打者からするとタイミングが取りやすいし、ストレートがシュート回転気味となり球筋も見やすい