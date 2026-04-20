◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神７―５中日（１９日・甲子園）阪神は本来なら完全な負けゲームだった。クローザーの岩崎の３連投を避ける方針の中、伊原が２回途中に降板。苦しいブルペン事情だったが、２点ビハインドの４回から登板の工藤から湯浅、モレッタ、桐敷、ドリスと無失点のリレー。強いチームの典型のような逆転勝利だった。打線は中日のエース・高橋宏を見下すように打ち砕いた。特に３番・森下、４番・佐藤のスイング