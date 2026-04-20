◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神７―５中日（１９日・甲子園）２６歳の誕生日を迎えた中日・根尾昂投手が痛恨の一発を浴びた。１点ビハインドで迎えた７回から４番手でマウンドへ。先頭・佐藤に対して１ボール２ストライクと追い込んだが、４球目の外寄りの直球をバックスクリーンに放り込まれた。場内の掲示板に表示された打球速度は１８０キロ。圧巻の一発に両手を膝をついて唇をかむしかなかった。その後は大山、代打・浜田、木