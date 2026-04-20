◆パ・リーグソフトバンク１―２オリックス（１９日・みずほペイペイ）オリックス・森友哉捕手（３０）が価値ある「８並び弾」を放った。１点を追う８回先頭。カウント１―１からソフトバンク・松本晴のカーブを捉え、右翼テラス席に運んだ。今季１号の同点ソロは、８月８日生まれの攻守の要にとって令和８８８８号のおまけ付き。「あ、そうなんですか。うれしいです（笑）」と頬を緩ませた。プロ１２年目だった２５年は度重