安達優季容疑者（高校の卒業アルバムから）京都府南丹市で市立園部小の安達結希さん（11）の遺体が遺棄され、死体遺棄の疑いで父親の安達優季容疑者（37）が逮捕された事件で、結希さんが同級生に「お父さんが嫌い」と不満を漏らしていたことが20日、学校関係者への取材で分かった。府警は結希さんが虐待を受けたとの相談は把握していないとしており、家庭内の人間関係など背景を捜査する。関係者によると、結希さんは同級生に