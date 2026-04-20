チャンネル登録者数65万人、金融資産6000万円突破！人気急上昇中のマネー系YouTuber・節約オタクふゆこさんの著書『お金はこれで増やせます 失敗したくない人のための投資の教科書』（アスコム）から、重要なポイントを抜粋・再編集して特別公開します。今回は、筆者が実際に投資している「米国高配当ETF」をご紹介します。「配当貴族」や「配当王」がひしめく国わたしは日本株54銘柄に加え、米国高配当株への投資も行っています