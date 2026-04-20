◆米大リーグロッキーズ―ドジャース（１９日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１９日（日本時間２０日）、敵地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、１点リードの３回１死で迎えた２打席目に右中間への適時二塁打を放ち、連続試合出塁記録を１９２３年のベーブ・ルースに並ぶ「５１」に伸ばした。先発は２２年にエンゼルスで同僚だったロレンゼン投手。１点リードの