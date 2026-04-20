◇ナ・リーグドジャース―ロッキーズ（2026年4月19日デンバー）ドジャースの大谷翔平投手（31）が19日（日本時間20日）、敵地のロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場し、連続試合出塁を51試合に伸ばし、球団歴代単独3位に浮上した。ロッキーズ先発はロレンゼン。22年にはエンゼルスの同僚だった右腕に対し、初回の第1打席は1球もスイングをかけることなく、フルカウントから見逃し三振に倒れた。3回、1点を先制し、なお1