ブルガリア議会選挙で投票するラデフ前大統領＝19日、ソフィア（ロイター＝共同）【ソフィア共同】東欧ブルガリア議会（一院制、240議席）選挙が19日、投開票され、複数の出口調査によると、ロシアに融和的なラデフ前大統領が率いる中道左派の野党連合「前進するブルガリア」（PB）が第1党となる見通しで、勝利を確実にした。単独過半数には達せず、PBを中心に連立協議が始まる見込み。ラデフ氏はウクライナへの軍事支援に消極