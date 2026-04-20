俳優の柴咲コウが19日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（後10・15）に「リモートインタビュアー」のコーナーにゲスト出演。人生に影響を与えた作品と監督を明かした。柴咲は「本当に色々な影響を受けていると思うんですけど、初期の『バトル・ロワイアル』という映画は、今は亡き深作欣二監督との衝撃的な出会いで」と、19歳の時に出演した2000年の映画「バトル・ロワイアル」と語ったもの。深作欣二監督（2003年死去、享年72