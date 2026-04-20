ルイジアナ州の銃撃事件現場近くに張られた規制線＝19日、シュリーブポート（TheNewOrleansAdvocate提供・AP＝共同）【ニューヨーク共同】米南部ルイジアナ州シュリーブポートで19日、銃撃事件があり、警察によると、1〜14歳の子ども8人が死亡した。家庭内トラブルの通報を受け、駆け付けた警察官が容疑者の男を追跡して射殺した。犠牲となった一部の子どもは、男と血縁関係があるという。動機は分かっていない。銃撃は