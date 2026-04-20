俳優の柴咲コウが19日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（後10・15）に「リモートインタビュアー」のコーナーにゲスト出演。監督業をしたことで、気付いたことを明かした。柴咲は2022年に短編映画の制作プロジェクト「MIRRORLIAR FILMS Season2」で「巫.KANNAGI」という作品で初監督を務め、俳優としても出演。さらに「MIRRORLIAR FILMS Season10」に映画監督として参加することが発表され、監督として「構想を練るのが好き」と語