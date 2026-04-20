■たくろう出演ミニ番組が完成 ©CHEF-1グランプリ2026 料理人No.1を決める「CHEF-1グランプリ2026」のテーマは“令和の「新・定番」を生み出せ”。このたび、スペシャルサポーターを務める“たくろう”が出演するミニ番組が完成した。「新・定番」をお題にしたたくろうのあのネタがもう一度見られる！？決勝サバイバルラウンドにおけるテーマ「ラーメンの新・定番を作れ！」をたくろうは