プロ・リーグ 25/26の降格プレーオフ第3節 ラ・ルビエールとワーレゲムの試合が、4月20日02:15にEASIアリーナにて行われた。 ラ・ルビエールはパプムサ・フォール（FW）、ジェリー・アフリイェ（FW）、ノラン・ジロ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するワーレゲムはジョセフ・オポク（FW）、アノシケ・エメンタ（FW）、マルレー