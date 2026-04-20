ボートレース大村の「ルーキーシリーズ第9戦スカパー！・JLC杯オール進入固定」が3日目を迎える。注目は12Rだ。近畿勢の一騎打ちムードだ。絶好枠に構える宮田を本命視したが、石本の逆転は一考したい。いい足に加えて鋭いハンドルさばきは健在だ。鐘ケ江は石本が攻めてくれる展開が理想。荒木はとにかく石本を止めて先攻めするしかない。＜1＞宮田龍馬ペラを思い切って叩き変えて良くなっていた。下がることはないし、5