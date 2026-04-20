高木美帆さんがSNSに投稿ミラノ・コルティナ五輪のスピードスケート女子に出場し、銅メダル3つを獲得した高木美帆さんが18日にインスタグラムを更新。天皇、皇后両陛下主催の「春の園遊会」に出席した際の振袖姿を公開した。佐藤綾乃さんらスピードスケート代表の女子4人で並んだ高木さん。インスタグラムの文面には「園遊会お招きいただきました」「皇室の方との貴重なお話も、振袖に腕を通している時間も、とても尊いもの