【7R】準決ラストの7Rは、巻き返した岡本後位にハマった松本定が番手捲りを決めて連勝を飾った。「展開には落ち着いて対応できた。いい状態をキープできている」。そう振り返った松本は前々回の岐阜で2度目のA級Vを3連勝でもぎ取っている。近い将来、S級で活躍することだろう。この決勝も「もちろん自力。中村さんと決まるように行けるところをしっかり踏む」と迷いがない。枠番も「1」と絶好。今井との先行争いを避け、カマ